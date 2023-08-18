В Ленинградской области четырехлетнюю девочку укусила ядовитая змея
В Ленинградской области четырехлетнюю девочку укусила ядовитая змея. Об этом сообщил Telegram-канал Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса.
Также в ведомстве отметили, что в регионе участились нападения змей. За восемь месяцев 2023 года от их укусов пострадали 26 человек. При этом за целый 2022 год атакам подверглись 24 человека.