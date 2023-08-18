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В Херсонской области в коллекторе нашли труп мужчины с перерезанным горлом

В Херсонской области в канализационном коллекторе нашли труп мужчины. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, тело с изрезанным горлом нашли сотрудники правоохранительных органов. Находку обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алешках.

По информации источника, помимо изрезанного горла, преступники прострелили погибшему колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок.

Вскоре правоохранители нашли предполагаемых убийц — двух неоднократно судимых мужчин. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.