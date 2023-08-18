В Херсонской области в коллекторе нашли труп мужчины с перерезанным горлом
В Херсонской области в канализационном коллекторе нашли труп мужчины. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации источника, тело с изрезанным горлом нашли сотрудники правоохранительных органов. Находку обнаружили во дворе дома на улице Пушкина в Алешках.
По информации источника, помимо изрезанного горла, преступники прострелили погибшему колени. Рядом находилась одна гильза и пять рюмок.
Вскоре правоохранители нашли предполагаемых убийц — двух неоднократно судимых мужчин. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.