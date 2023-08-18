В Госдуме предложили ужесточить наказание за осквернение Библии или Корана
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев предложил ужесточить наказание за осквернение Библии или Корана. Об этом сообщило
По его словам, нужно сделать так, чтобы Россия «не превратилась в какую-нибудь Швецию, где разного рода извращения давно уже стали частью нормы».
«Решил плюнуть в лицо верующим, пусть отвечает за свой поступок. Учитывает то, что есть люди, способные за веру и свою жизнь положить… Вообще-то, и Уголовный кодекс России следовало бы поправить: сжёг Коран — сядь на десять лет, публично порвал Библию — получи те же десять. За издевательство над верующими и наказание должно быть соответствующим», — заявил парламентарий.