В Горроще управляющая компания спилила забор после отказа от ее услуг

В Горроще управляющая компания спилила забор после отказа от ее услуг. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязинформбюро».

Речь идет об УК «СК-Эксплуатация».

По информации источника, жильцы дома № 3 по улице Чернышевсего решили сменить компанию, представители уведомили ее об этом. После этого сотрудники УК спилили и увезли забор, находившийся вокруг дома, поскольку, как они сказали, он является ее собственностью.

«Обещали также забрать поливалки для газонов и, возможно, сам газон», — указано в публикации.