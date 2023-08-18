Украина усилила границу с Беларусью военными с боевым опытом
Украина разместила на границе с Беларусью военных с боевым опытом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.
«Волынская область граничит с Беларусью. Определено четкое задание относительно усиления наших оборонительных возможностей. Обошел каждую позицию на опорном пункте… Определили, что и как нужно сделать для повышения стойкости обороны и улучшения огневого поражения», — заявил Наев.
Он отметил, что сейчас ситуация на границе «спокойная и контролируемая».