Стало известно новое название гипермаркетов OBI в России
Стало известно новое название гипермаркетов строительных материалов OBI в России. Об этом сообщило
Как рассказал изданию президент Союза торговых центров Булат Шакиров, гипермаркеты переименуют в Domus.
В холдинге «Синдика», контролирующем сеть OBI в России с апреля 2023 года, отказались комментировать заявку на товарный знак и смену названия. Однако старший директор консалтинговой компании CORE. XP Марина Малахатько пояснила, что переименование сети — часть обязательств новых собственников после ухода немецкого бренда OBI из России.