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Рязанские полицейские помогли вернуться домой пожилой женщине

Рязанские полицейские помогли вернуться домой пожилой женщине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в пятницу, 18 августа, в 00:30.

В дежурную часть полиции обратились рязанцы. Они рассказали, что на остановке «Дом художника» сидит пожилая женщина. Она не знает, как вернуться домой.

На место выехали патрульные. На Первомайском проспекте они нашли женщину, которая не смогла назвать место, где стоит, и свой домашний адрес.

Полицейские установили, что нашли 83-летнюю рязанка. Она рассказала, что возвращалась домой из гостей, ошибочно вышла не на своей остановке и заблудилась.

В это время в полицию поступило сообщение, что рязанку разыскивает сын. Постовые доставили женщину в отдел, где под присмотром сотрудников она осталась дожидаться родственников.

Удостоверившись, что пенсионерка в надежных руках, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.