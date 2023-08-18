Профсоюзный форум молодых медработников Рязанской области состоится 22-24 сентября

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения России уже более десяти лет проводит образовательные форумы «Будущее здравоохранения» для молодых медицинских кадров. На базе отдыха «Сатурн» в Солотче 22-24 сентября пройдет очередная встреча, на которой участники погрузятся в интеллектуальную, творческую и спортивную среду.

В этом году на форуме будут обсуждать актуальные вопросы молодежной политики в сфере здравоохранения, правозащитной деятельности, мотивации профсоюзного членства и информационно-просветительской деятельности. Спикерами станут ведущие бизнес-тренеры и эксперты профсоюзной работы. На площадке форума для свободного диалога ожидают представителей региональной власти и руководителей учреждений отрасли.

Как отметил на юбилейном профсоюзном форуме в прошлом году министр здравоохранения региона Александр Пшенников, ставший его почетным гостем, «молодые люди собрались здесь для того, чтобы предложить интересный, возможно, даже нестандартный взгляд, который может помочь облегчить или упростить определённые моменты в тех реалиях, в которых мы находимся».