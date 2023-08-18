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Опубликован график выходных и праздничных дней в 2024 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году. Информация опубликована в официальном Telegram-канале правительства.

«В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно», — указано в публикации.

Так, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января.

Помимо этого, нерабочие дни переносятся с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Россияне будут отдыхать:

  • с 23 по 25 февраля;
  • с 8 по 10 марта;
  • с 28 апреля по 1 мая;
  • с 9 по 12 мая;
  • 12 июня;
  • 3 и 4 ноября;
  • с 29 по 31 декабря 2024 года.