Минпросвещения поддержало идею показа в школах роликов о СВО

«Минпросвещения России поддерживает создание материалов, посвященных специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Минпросвещения поддержало идею показа в школах роликов о СВО. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на письмо-ответ замминистра просвещения Татьяны Васильевой.

«Минпросвещения России поддерживает создание материалов, посвященных специальной военной операции. Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета „История“, а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что формат видеоматериалов в виде живого диалога с участниками спецоперации, «несомненно, может быть использован во внеурочных занятиях «Разговоры о важном», в частности при разработке материалов по темам «День спецназа», «День народного единства», «Мы вместе», «Герои нашего времени», «День защитника Отечества».