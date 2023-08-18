Министерство внутренних дел ограничило полномочия Интерпола на территории России
Министерство внутренних дел ограничило полномочия Интерпола на территории России. Об этом сообщил «
Согласно документу, у бюро будет возможность только проводить опросы, наводить справки и отождествление личности. Приказ № 199 датирован 31 марта 2023 года, однако был зарегистрирован 17 августа и опубликован 18 августа.
Интерпол — крупнейшая международная полицейская организация, в нее входят 195 стран. Она занимается координацией правоохранительных органов в борьбе с преступностью.