Экс-мэр Рязани Сорокина заявила о новом режиме работы ЗАГСа

Изменения начнутся в октябре.

Экс-мэр Рязани Елена Сорокина заявила о новом режиме работы ЗАГСа. Об этом она написала на своей странице во ВКонтакте.

«С октября приём жителей будем вести и по пятницам (сейчас по пятницам обрабатываются документы, поступившие через МФЦ)», — говорится в публикации.

Отмечается, что ограничения по количеству талонов в день сняли. Последний день месяца откроют для приёма жителей.

Также с октября ЗАГС будет работать по субботам для регистрации рождений, установления отцовства и усыновления. С этого же месяца во второй половине дня будут проводить неторжественную регистрацию браков и расторжение браков по взаимному согласию.

По словам Сорокиной, сейчас пересматривается график отпусков сотрудников учреждения.