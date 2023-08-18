«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани

В Рязанской области при поддержке «Единой России» реализуется ряд инициатив, направленных на повышение качества жизни людей. Рязанцы активно участвуют в программах «Формирование комфортной городской среды» и поддержки местных инициатив. Наиболее успешными и востребованными для Рязани стали партийные проекты «Городская среда» и «Жители МКД».

Комфортная среда

Благодаря поддержке депутатов-единороссов за последние несколько лет в Рязани преобразились около 30 общественных пространств. Среди наиболее масштабных инициатив можно выделить Лесопарк, Верхний городской парк, ЦПКиО, Парк железнодорожников и Парк морской славы, и многие другие.

Кроме того, удалось провести комплексное благоустройство порядка 200 дворов. Отремонтированы проезжая часть и тротуары, заменены бордюры, приведены в порядок газоны, установлены детские и спортивные игровые площадки.

Главное преимущество партийного проекта «Городская среда» заключается в том, что рязанцы сами решают: что и как благоустраивать. Члены партии «Единая Россия» активно участвуют в организации общественных обсуждений и рейтинговых голосований для определения формата будущих изменений.

«Детские площадки, места для выгула собак, парковки и другие объекты инфраструктуры — неотъемлемые элементы комфортной городской среды. — отметила кандидат в депутаты Рязанской городской Думы Елена Волкова. — Работая в округе, часто слышу просьбы о благоустройстве дворовых территорий и всегда стараюсь помочь. Важно учесть интересы семей с детьми, людей старшего поколения, автовладельцев, разграничивать дворовые зоны в зависимости от возраста и направлений использования. Приоритет партии „Единая Россия“ привести в порядок все территории — от центра до спальных районов и частного сектора».

Рязанцы поддерживают партийные проекты, направленные на решение вопросов благоустройства. Так, вместе с жителями Е. Волковой удалось реализовать инициативы по ремонту дворов многоквартирных домов — в том числе, на Михайловском шоссе, Октябрьском городке, Керамзаводе, Мехзаводе и других.

«Вместе с коллегами по партии добились, чтобы асфальт во дворах можно было сделать без софинансирования со стороны жителей. Обеспечить возможности для благоустройства как муниципальных территорий, так и оформленной в собственность жильцов», — отметила кандидат.

В настоящее время Елена Валериевна вместе с жителями округа № 3 занимается проектами благоустройства ряда общественных пространств. Например, территории Новопавловской Рощи, ставшей победителем рейтингового голосования на 2024 год. У Елены Волковой уже есть успешный опыт депутатского сопровождения подобных проектов. Одним из таких примеров стал Гвардейский сквер. При содействии кандидата территория вошла в программу поддержки местных инициатив, стала участником рейтингового голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На месте заброшенного заболоченного пустыря появилось прекрасное место отдыха: здесь установили освещение и малые архитектурные формы, обустроили игровые и спортивные зоны, провели озеленение.

Жители надеются, что при поддержке «Единой России» подобный проект благоустройства будет реализован и в Новопавловской Роще.

А в этом году в округе по инициативе жителей проходит второй этап обустройства сквера имени А.С. Пушкина. Проект местной инициативы позволит вернуть бульварной зоне исторический облик. Это станет прекрасным подарком жителям к предстоящему 225-летнему юбилею со дня рождения великого поэта.

Жилищное просвещение и общественный контроль

Эффективным инструментом в выявлении и распространении лучших практик в сфере благоустройства стал проект «Единой России» «Жители МКД».

Как отметила председатель Рязанской городской Думы, региональный координатор проекта Татьяна Панфилова, главной задачей является привлечение граждан к участию в формировании комфортной городской среды, повышение жилищно-коммунальной грамотности рязанцев.

Рязань традиционно входит в список городов-лидеров по числу участников летнего и зимнего конкурсов «Единой России» — «Лучший дом. Лучший двор». Каждая поданная заявка — подтверждение актуальности подобных состязаний, которые дают возможность жителям многоквартирных домов рассказать о своем уютном дворе.

Кроме того, содействие «Единой России» и высокая сознательность рязанцев позволяют добиваться значимых результатов и в реализации программы поддержки местных инициатив. За последние годы в Рязани удалось претворить в жизнь свыше 120 проектов. Благоустроены почти 20 скверов, в том числе на ул. Трудовой, «Вишневый сад», территория «Агитплощадки» и многие другие. Установлены порядка 60 детских и спортивных площадок с современными тренажерами, оборудованы территории для выгула собак. Многоступенчатый контроль со стороны жителей и депутатов-единороссов позволил добиться максимальной эффективности воплощения каждой инициативы. Такой подход заставляет подрядчиков работать добросовестно и в полной мере выполнять свои обязательства.

Еще одно важное направление — обучение рязанцев основам жилищно-коммунальной грамотности. Занятия проводятся во взаимодействии с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ и активистами ТОС. После окончания курсов жители могут не только решать проблемные вопросы, но и успешно претворять в жизнь проекты по обустройству своих дворов и общественных пространств микрорайона.

Говоря о планах дальнейшего развития проекта «Единой России» «Жители МКД», Татьяна Панфилова отметила: «Как показали встречи с горожанами, не в каждой многоэтажке есть старшие по домам. Зачастую они либо отсутствуют, либо называются таковыми чисто номинально. И в случае возникновения аварийной ситуации — поломки лифта или протекающей кровли, жильцы не понимают, куда обратиться. Поэтому наша задача — помочь людям создать совет дома, наладить диалог с УК и контролирующими структурами. Сейчас этой работой активно занимаются кандидаты в депутаты Рязанской гордумы от „Единой России“. Уверена, что общими усилиями мы сможем добиться качественных улучшений в жизни рязанцев, сделать наш город более уютным и комфортным».

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».