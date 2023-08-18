Число жителей Владимира, отравившихся шаурмой, выросло до 56
Число жителей Владимира, отравившихся шаурмой, выросло до 56. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
По информации ведомства, 13 отравившихся — дети. Также стало известно, что, по предварительной информации, причиной отравления стала содержавшаяся в блюде сальмонелла. Кроме того, выяснилось, что пострадавшие покупали еду в пяти разных шаурмичных. В кафе начались совместные с региональной прокуратурой проверки.
Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести.