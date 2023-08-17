Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова выступила с отчетом

17 августа в «Точке кипения» прошел отчет зампреда правительства Рязанской области Юлии Шваковой об основных направлениях работы экономического блока. Об этом сообщает пресс-служба «Агентства развития бизнеса».

Формат встречи, в которой участвовали главы профильных министерств и ведомств, эксперты, представители СМИ, жители региона, включал «круглые столы» на следующие темы: «О действующих мерах поддержки промышленных предприятий Рязанской области и мероприятиях по обеспечению их кадровой потребности», «Государственная поддержка малого и среднего бизнеса», «Аэрокосмическая долина», «Особенности и основные проблемы реализации реформы системы обращения с отходами в Рязанской области», «Государственная кадастровая оценка».

Юлия Швакова отметила, что региональная экономика испытывает негативные воздействия, вызванные введением более 11 тысяч внешних санкций против России. При этом в области сохраняется стабильная экономическая ситуация, что показывают цифры. Индекс производства промышленной продукции в регионе в первом полугодии 2023 года составил 108,3% (РФ — 102,6%, ЦФО — 108,8%); сельского хозяйства — 111,1% (РФ — 102,9%, ЦФО — 104%); оборот розничной торговли — 101,4% (РФ — 101,1%, ЦФО — 98,6%); средняя зарплата (за январь-май) выросла на 13,9% до 49,1 тыс. руб. (РФ — 112,4%, ЦФО — 109,6%). Валовый региональный продукт в 2022 году оценивается в 611,3 млрд рублей с темпом роста 102,3% при среднероссийском темпе 97,9%.

Благодаря работе промышленности и финансового сектора в регионе обеспечен беспрецедентный рост доходов бюджета. В прошлом году налоговые и неналоговые доходы (64 млрд рублей) выросли на 23%, за семь месяцев 2023 года обеспечили плюсом еще 5,5% (39,2 млрд рублей) при прогнозном темпе 94,4% (+2,1 млрд). При этом невысокие показатели ВРП на душу населения говорят о том, что в регионе недостаточно используются имеющийся потенциал, отметила докладчик.

По мнению зампреда, для развития экономики необходимо активнее использовать стимулирующие меры, в первую очередь, предусмотренные для регионов на федеральном уровне, логистические преимущества региона, а также продолжать выстраивать эффективную систему управления. Затронув тему промышленности, Юлия Швакова назвала проблему дефицита кадров одной из главных для рязанских предприятий. Проблема обострилась в связи с ростом гособоронзаказа, и чтобы ее решить используются образовательные программы «Профессионалитет», «Передовые инженерные школы», «Приоритет-2030».

Кроме того, в области создан образовательно-производственный кластер «Машиностроение» на базе «Рязанского колледжа электроники», планируется создание кластера «Радиоэлектроника», и это позволит готовить специалистов под потребности конкретных предприятий. Для предприятий-участников на региональном уровне предусмотрен инвестиционный налоговый вычет: они могут уменьшить налог на прибыль на 90% от стоимости имущества, включая денежные средства, переданного учреждениям среднего профессионального образования.

Отдельной темой доклада стала поддержка малого и среднего бизнеса, который обеспечивает занятость более трети экономически активного населения и почти треть (31%) валового регионального продукта.

«Будем развивать такие инструменты, как: льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры, стимулирование долгосрочного спроса на продукцию», — подчеркнула Швакова.

Особое внимание — торговле. На полках торговых сетей представлена продукция порядка 50 рязанских производителей, работа по увеличению доли местных продуктов будет продолжаться. Уделяется и внимание созданию комфортных современных ярмарочных пространств: это и запущенные в прошлом году ярмарка на площади Победы и на территории Торгового городка. В этом году уже завершили благоустройство ярмарки у ЦНТИ, на очереди — ярмарка у ТЦ «Кит».

Юлия Швакова также рассказала о создании в регионе Аэрокосмической долины и перспективах этого проекта.

«У нас сегодня уже 26 резидентов и более 60 компаний-партнеров. Больше половины из них разрабатывают проекты, связанные с БАС. Выпускают средства их производства и комплектующие. Это, такие команды как „Эколибри“ (БПЛА и их комплектующие, в основном электродвигатели), „Водопад“ (системы радиоэлектронного противодействия БПЛА), „3D-интеграция“ и другие. Есть проекты в области информационных систем и технологий, биомедицинских технологий и медицинских изделий, развития зарядной инфраструктуры, информационных систем в части управления транспорта и систем автопилотирования», — сообщила зампред правительства.

В числе других тем доклада — «мусорная» реформа, развитие экспорта в новых условиях, вопросы проведения кадастровой оценки, внедрение новых сервисов и открытие новых офисов МФЦ. В частности, Швакова отметила, что Рязанская область стала одним из первых регионов, который создал независимый портал «Следим за чистотой!», где каждый рязанец сможет получить полный доступ к информации, содержащейся в территориальной схеме обращения с отходами, и к сведениям о состоянии каждой контейнерной площадки.

По окончании доклада Швакова ответила на вопросы рязанцев.