Во Владимире 17 человек отравились шаурмой

Во Владимире 17 человек отравились шаурмой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания в городе Владимир», — говорится в сообщении. Специалисты управления выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.

Прокуратура региона отметила, что речь идет о возможном пищевом отравлении «после употребления в пищу шаурмы в трех предприятиях быстрого питания». Ведомство также проводит проверку.