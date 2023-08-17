«Ведомости»: власти решили пока не ужесточать валютный контроль

Власти решили пока не ужесточать валютный контроль. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров.

Отмечается, что властям удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий. Представители бизнеса согласились продавать больше выручки.

Один из источников рассказал, что если ситуация на валютном рынке не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной.

Также участники встречи договорились, что помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки, разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ пообещали провести с банками работу.