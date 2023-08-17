В США призвали Зеленского заморозить конфликт с Россией

В США призвали Зеленского заморозить конфликт с Россией. Об этом сообщает 19FortyFive со ссылкой на офицера армии США в отставке Дэниела Дэвиса.

Дэвис заявил. что украинские военные не смогут победить армию России на поле боя, Киеву следует как можно скорее заморозить конфликт, чтобы не потерять остатки территории.

По его словам, Украине несет огромные потери и обладает слабым военным потенциалом.

«Украина должна смириться с суровой реальностью, по которой наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении», — сказал Дэвис.