В Рязанском районе в ДТП пострадала 12-летняя девочка

В Рязанском районе 16 августа произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Происшествие случилось в четыре утра на 493-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо». 66-летний житель Касимовского района за рулем «ГАЗа» не справился с управлением и врезался в «Ладу Гранта» под управлением 42-летнего жителя Череповеца.

В результате происшествия травмы получила 12-летняя пассажирка «Лады». Ей потребовалась медпомощь.