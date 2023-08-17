В Рязанском районе полиция остановила 50-летнего нетрезвого водителя за рулем мотоцикла
Сотрудники полиции задержали в селе Ровное Рязанского района нетрезвого водителя мотоцикла «Восход». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
50-летний мужчина ехал по улице Садовой около дома № 20 в то время как его остановили полицейские. При общении стало понятно, что водитель пьян. Медосвидетельствование показало 0,386 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Сотрудники отстранили водителя от управления мотоциклом и составили на него административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.