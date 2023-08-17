В Рязанской области простились с погибшим на СВО старшим лейтенантом Кириллом Орловым
В Рязанской области простились с погибшим на СВО старшим лейтенантом Кириллом Орловым. Об этом сообщило
Орлов командовал взводом военной части 38838.
Траурные мероприятия состоялись с соблюдением воинских почестей. В них участвовали представители регионального правительства, мэрии Рязани, рязанского военного гарнизона, епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.
Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Павел Малков.