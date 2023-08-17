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В Рязанской области простились с погибшим на СВО старшим лейтенантом Кириллом Орловым

В Рязанской области простились с погибшим на СВО старшим лейтенантом Кириллом Орловым. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Орлов командовал взводом военной части 38838.

Траурные мероприятия состоялись с соблюдением воинских почестей. В них участвовали представители регионального правительства, мэрии Рязани, рязанского военного гарнизона, епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Павел Малков.