В Рязанской области 18 августа ожидается +32 градуса
В Рязанской области ночью 18 августа прогнозируют +13…+18 градусов, днем +27…+32. Прогноз погоды опубликован на сайте управления МЧС.
На небе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер ночью — северный. Его скорость 3-8 метров в секунду. Днем направление ветра сменится на северо-западное со скоростью 5-10 м/с.
Отмечается, что на территории области местами сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс).
Ранее сообщалось о жаре до 19 августа.