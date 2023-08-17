В Рязани отключат холодную воду на 16 улицах
В Рязани 17 августа отключат холодную воду на ряде улиц. Информация об этом размещена на сайте «Водоканала».
С 8:30 до 15:00 ресурса не будет по следующим улицам:
- 1-й Гражданский переулок, дома №№ 4, 5, 7, 9;
- 1-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6/6, 9;
- 1-й Совхозный проезд, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 2/4, 4, 7/7;
- 2-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 9;
- 3-й Новой улицы проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 4-й Новой улицы проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9;
- 8-го Марта, дома №№ 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корп.2, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28/14, 3, 30, 32, 34, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Гражданская, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15 корп.2, 15, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9;
- Лермонтова, дома №№ 2 — МБОУ Школа № 36;
- Попова, дома №№ 10/9, 5/8, 6/1, 8/10;
- Радиозаводская, дома №№ 1 корп.1, 1 корп.2, 1, 3, 5/17, 7, 9/36;
- Совхозная, дома №№ 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 3, 5, 5а, 7 корп.2, 7, 7а, 7б, 9;
- Электрозаводская, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 3а, 3б, 4, 40, 41, 5, 52 — МП Детское питание, 6, 7, 8, 9;
- ЦТП ул. Попова, дома №№ 6/6.
С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам:
- улица Центральная (Дядьково), дома №№ 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 47б — Администрация МО-Дядьковское сельское поселение, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69а, 7, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 (частный сектор).