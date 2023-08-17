В Рязани отключат холодную воду на 16 улицах

В Рязани 17 августа отключат холодную воду на ряде улиц. Информация об этом размещена на сайте «Водоканала».

С 8:30 до 15:00 ресурса не будет по следующим улицам:

1-й Гражданский переулок, дома №№ 4, 5, 7, 9;

1-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6/6, 9;

1-й Совхозный проезд, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 2/4, 4, 7/7;

2-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 9;

3-й Новой улицы проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

4-й Новой улицы проезд, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9;

8-го Марта, дома №№ 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корп.2, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28/14, 3, 30, 32, 34, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Гражданская, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15 корп.2, 15, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9;

Лермонтова, дома №№ 2 — МБОУ Школа № 36;

Попова, дома №№ 10/9, 5/8, 6/1, 8/10;

Радиозаводская, дома №№ 1 корп.1, 1 корп.2, 1, 3, 5/17, 7, 9/36;

Совхозная, дома №№ 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 3, 5, 5а, 7 корп.2, 7, 7а, 7б, 9;

Электрозаводская, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 3а, 3б, 4, 40, 41, 5, 52 — МП Детское питание, 6, 7, 8, 9;

ЦТП ул. Попова, дома №№ 6/6.

С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам: