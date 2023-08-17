В Рязани на бульваре Победы временно отключат фонтан
В Рязани на бульваре Победы временно отключат фонтан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 21 по 25 августа фонтан на Московском шоссе работать не будет. Это связано с тем, что подрядная организация, отвечающая за его работу, будет проводить обслуживание инженерных систем и оборудования фонтана.
Чтобы промыть чашу, очистить форсунки и собрать мусор из фонтана сольют воду. Отмечается, что в этом сезоне работы проводятся в четвертый раз.
Фонтан заработает 25 августа во второй половине дня.