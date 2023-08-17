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В Рязани двух человек задержали за кражу из супермаркета

В Рязани двух человек задержали за кражу из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился работник супермаркета на улице Вокзальная. Он сообщил, что ночью из магазина украли товар на несколько тысяч рублей. В основном это спиртное, сигареты и мясные консервы.

Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели магазин. Они выяснили, что злоумышленники проникли в торговый зал через взломанную дверь.

Во время опроса жителей ближайших домов оперативники узнали, что утром в квартире, где собираются местные любители выпить, развернулось застолье. Мужчина и женщина, недавно приехавшие в Рязань, угощали знакомых.

Полицейские проверили сведения и узнали, что застолье организовали 40-летний житель соседнего региона и его 37-летняя приятельница, недавно приехавшая в Рязань. Ранее их неоднократно судили за кражи, а мужчину привлекали к уголовной ответственности еще и за грабеж.

Злоумышленников нашли и задержали.

По предварительной информации, мужчина и женщина накануне вечером выпивали в компании знакомых. Когда алкоголь закончился, пара вышла на улица и отправилась домой. По пути они увидели супермаркет. Взломав дверь, злоумышленники набрали пакеты со спиртным и продуктами питания. В квартире знакомых они устроили застолье, после которого их задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемых взяли под стражу.