В России предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми

В России предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Такое предложение сделала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет газета «Известия».

"Согласно информации ЦБ России, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей, при этом уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%", — рассказала депутат.

Лантратова отметила, что из числа бедных в России более 80% — это семьи с детьми.

«Представляется, что данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно — установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам, например при ликвидации организации, в которой работал заемщик», — предложила депутат.

Она подчеркнула, что правительство само определит перечень обстоятельств, по которым будут положены такие льготы.

Отмечается, что данную инициативу поддержали в президентском совете по правам человека.