В Псковской области сотрудники УФСБ задержали украинского шпиона. Об этом сообщил
Как пишет издание, кадровый работник СБУ поручил уроженцу Днепропетровска собирать сведения о пограничниках и об украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами России.
«Управлением ФСБ России по Псковской области пресечена попытка сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины. Гражданину Украины объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ „Шпионаж“», — заявили в УФСБ России по Псковской области.
Злоумышленнику запретили въезд в Россию до 2053 года. Мужчина сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года. При этом собрать данные и передать их он не успел.