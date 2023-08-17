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В Подмосковье тренер по боксу избил ребенка

В подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в микрорайоне Силикат. Мужчина нанес ногами и руками по голове ребенка 11 ударов. Друзья подростка пытались защитить своего друга — стреляли пульками из игрушечного пистолета, но это не помогло.

Родители отвезли школьника в травмпункт, а после отправились в полицию писать заявление. По их словам, мужчину вызвали на допрос, а спустя полчаса отпустили по причине того, что мальчик якобы кинулся на него с ножом.

Видео избиения можно посмотреть тут.