В Подмосковье тренер по боксу избил ребенка

В подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в микрорайоне Силикат. Мужчина нанес ногами и руками по голове ребенка 11 ударов. Друзья подростка пытались защитить своего друга — стреляли пульками из игрушечного пистолета, но это не помогло.

Родители отвезли школьника в травмпункт, а после отправились в полицию писать заявление. По их словам, мужчину вызвали на допрос, а спустя полчаса отпустили по причине того, что мальчик якобы кинулся на него с ножом.