В Нацгвардии Украины заявили о возвращении боевиков «Азова» * в зону боевых действий
Украинские боевики батальона «Азов» * «восстановились» и вернулись в зону боевых действий. Об этом заявил представитель украинской Нацгвардии Николай Уршалович местному изданию «Страна».
Уршалович рассказал, что на данный момент бригада спецназа «Азова» якобы «удерживает позиции в районе Серебрянского лесничества», находящееся северо-западнее Лисичанска.
Ранее в украинской Нацгвардии сообщали, что боевики «Азова» способны вернуться в зону боевых действий «в течение месяца».
*террористическая организация, запрещена в РФ