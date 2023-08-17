В Москве мужчина заказал убийство знакомого, которому завидовал из-за богатства

В Москве мужчина заказал убийство знакомого, которому завидовал из-за богатства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 56-летний москвич заказал киллера для семьи своего друга-миллионера, чтобы отобрать их деньги. Сперва мужчина очень завидовал знакомому, который заработал на продаже коллекционных монет из золота и серебра.

Из-за зависти мужчина перестал общаться с приятелем, но вскоре решил нанять для него киллера, поиск которого он начал в интернете.

На объявление откликнулись полицейские под прикрытием. На встрече мужчина описал план убийства, сообщил распорядок бывшего друга и передал в залог аванс — пять тысяч рублей. После этого мужчину задержали.

В отношении завистливого приятеля возбудили уголовное дело за организацию и покушение на убийство.