В московском парке умер «голос российского дартса» Григорий Русанов
В московском парке умер «голос российского дартса» Григорий Русанов. Об этом
В среду, 16 августа, обладатель Кубка СССР по дартсу и комментатор, известный как «голос российского дартса», скончался во время прогулки в Москве. Григорию Русанову стало плохо в парке «Дубки», расположенном на севере столицы.
Русанов погиб до приезда скорой помощи.
Григорий Русанов занимался дартсом с 1986 года, а уже через пять лет поднял над головой Кубок СССР. Впоследствии он создал клуб «Кентавр» и прославился на телевидении, став «голосом российского дартса». В 2003 году Григорий Русанов стал Заслуженным тренером России.