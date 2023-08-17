В Кораблинском районе закрыли движение транспорта через реку из-за разрушения моста
В Кораблинском районе закрыли движение транспорта через реку из-за разрушения моста. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Из-за разрушения плит пролетного строения на мосту через реку Летогоща на участке дороги «Пустотино — Хмелевое — Кирилловка» закрыли проезд для всех видом транспорта.
В связи с этим междугородний маршрут № 566 «Рязань — АВЦ Сапожок» временно отменен.
Чтобы проехать к селу Пустотино на общественном транспорте Минтранс рекомендует:
- междугородний маршрут № 525 «Рязань — АВЦ Кораблино» (ежедневно по 3 рейса);
- пересадка в селу Пехлец на муниципальный маршрут «Кораблино — Пустотино» (3 раза в неделю по 3 рейса в день).
Для проезда к селу Парышка на общественном транспорте рекомендуют:
- междугородний маршрут № 522 «Рязань — АВЦ Сапожок» (ежедневно, 1 раз в день из р. п. Сапожок, 2 раза в день из г. Рязань);
- пересадка в рабочем поселке Сапожок на муниципальный маршрут «Парышка — Сапожок» (2 раза в неделю по 2 рейса).