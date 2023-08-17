В Госдуме предложили замедлить темпы роста тарифа платных парковок

В Госдуму внесли законопроект, по которому рост тарифа платных парковок не сможет обгонять темпы увеличения средней зарплаты в регионах. Об этом 17 августа пишет « РЕН ТВ ».

Однако эксперты сомневаются в перспективах этого законопроекта. По их мнению, платные парковки нужны в первую очередь, чтобы упорядочить движение в городе. В местах, где спрос на парковку большой — цены растут, а в других местах они могут снижаться, пишут журналисты.

Также в качестве аргумента за непродуманность законопроекта эксперты приводят то, что он противоречит законодательству: тарифы на парковки устанавливают не федеральные, а местные власти.