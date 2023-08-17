В Госдуме предложили всех школьников кормить бесплатно

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает обеспечивать всех школьников бесплатным горячим питанием. Об этом пишет URA.ru.

Сейчас бесплатное питание получают только младшеклассники. Для учеников средней и старшей школы такой возможности не предусмотрено.

«Дети средней и старшей школы не хотят кушать? Это будущее нашей страны. Мы проводили круглый стол по детскому питанию и врачи, и представители здравоохранения, академики били тревогу на этот счет», — сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.