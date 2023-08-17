В Госдуме предложили освободить пенсионеров от уплаты налога при сдаче квартир в аренду

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от уплаты налога при сдаче квартир в аренду. Такое предложение сделал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

«Предлагаю освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду. Сейчас налог составляет 13% от стоимости аренды. Для многих пожилых людей сдача недвижимости является «второй пенсией», — рассказал Чернышов.

Депутат считает, что небольшой доход от сдачи такой недвижимости должен целиком идти владельцу, как благодарность за их труд в течение всей жизни.