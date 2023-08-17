В Дагестане погиб человек при падении машины в реку

В Дагестане машина с людьми упала с обрыва в реку. Об этом 17 августа сообщает Shot.

Инцидент произошел около села Чилда в Тляратинском районе. Водитель ВАЗ-2114 увидел своего односельчанина и предложил подвезти его. Тот согласился.

На узком участке дороги колесо машины съехало с дороги и зависло над пропастью, после чего авто рухнуло в реку. Отмечается, что пассажир смог выбраться, а водитель утонул.

Через некоторое время местные жители достали машины, в которой было тело погибшего водителя.