УМВД: 36-летней рязанке грозит до 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков

36-летней рязанке грозит до 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Следствие установило, что женщина участвовала в сбыте более 8 граммов синтетических наркотиков и 1 грамма растительного наркотика через «закладки» на территории Рязани и получила за это денежное вознаграждение.

Отмечается, что ранее 36-летняя жительница города Рыбное была дважды судима за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

На женщину возбудили уголовное дело по части 4 статье 228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Уголовное дело направили в суд.