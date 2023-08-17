Рязанец пожаловался на мусор после распила дерева

Житель Рязани сообщил о мусоре, который остался после того, как рабочие распилили дерево. Пост об этом опубликован в Telegram-канале «Рязань».

Пользователь мессенджера рассказывает, что утром 29 августа он обнаружил дерево на крыше своей машины, которая стояла на стоянке по улице 10-я линия в районе дома № 39. Оно упало со стороны ГБУ РО «ОККД».

"Мы вызвали МЧС и представителей диспансера. Сотрудники МЧС спилили дерево освободили машину. А дерево так и лежит до сих пор. Мало того через два дня спилили еще одно дерево и так же оставили его лежать на стоянке. 15.08.2023 работали сотрудники горэлектросети и, спилив дерево, оттащили его к вышеуказанным деревьям.", — сообщает житель.

Рязанец отмечает, что мусор после распила дерева мешает не только пешеходам, но и водителям — он занимает четыре парковочных места.