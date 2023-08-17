Ремонтные работы в новом корпусе рязанской школы № 1 завершатся в декабре 2023 года

Ремонтные работы в новом корпусе рязанской школы № 1 завершатся в декабре 2023 года. Об этом сообщила мэрия города.

С сентября детей примет основная часть здания. Ремонт продолжается во втором корпусе — бывшем здании педколледжа. Планируется, что его будут использовать для размещения начальной школы с января 2024 года. Работы выполняются в полном объеме, согласно графику.

В шести рязанских школах — №№ 8, 15, 37, 41, 52, 70 — ремонт завершен. В них классы готовят к учебному году, ведут уборку помещений. Помогают приводить в порядок, мыть отремонтированные классы и коридоры педагоги, родители и дети.

«Эти школы принимают детей в полном объеме. Отмечу, что отремонтированные школы — это фактически новые учреждения с благоустройством, площадками, асфальтированной территорией, с ремонтом или установкой нового ограждения. К примеру, в 15-й школе появился новый стадион», — рассказала заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева по итогам посещения всех отремонтированных школ.

В школах, где проходил капитальный ремонт, закупили мебель и новое оборудование для кабинетов физики, химии, информатики, технологии.

Всего в сентябре 67 школ Рязани примут 62 тысячи детей. Учреждения образования прошли приемку межведомственной комиссией и готовы к 1 сентября.