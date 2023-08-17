Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
28°
Птн, 18
30°
Сбт, 19
28°
ЦБ USD 93.75 -2.95 18/08
ЦБ EUR 102.18 -3.48 18/08
Нал. USD 91.17 / 94.8 17/08 16:13
Нал. EUR 99.5 / 101.8 17/08 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
3 часа назад
537
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
5 411
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
9 528
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
16 737
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Ремонтные работы в новом корпусе рязанской школы № 1 завершатся в декабре 2023 года

Ремонтные работы в новом корпусе рязанской школы № 1 завершатся в декабре 2023 года. Об этом сообщила мэрия города.

С сентября детей примет основная часть здания. Ремонт продолжается во втором корпусе — бывшем здании педколледжа. Планируется, что его будут использовать для размещения начальной школы с января 2024 года. Работы выполняются в полном объеме, согласно графику.

В шести рязанских школах — №№ 8, 15, 37, 41, 52, 70 — ремонт завершен. В них классы готовят к учебному году, ведут уборку помещений. Помогают приводить в порядок, мыть отремонтированные классы и коридоры педагоги, родители и дети.

«Эти школы принимают детей в полном объеме. Отмечу, что отремонтированные школы — это фактически новые учреждения с благоустройством, площадками, асфальтированной территорией, с ремонтом или установкой нового ограждения. К примеру, в 15-й школе появился новый стадион», — рассказала заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева по итогам посещения всех отремонтированных школ.

В школах, где проходил капитальный ремонт, закупили мебель и новое оборудование для кабинетов физики, химии, информатики, технологии.

Всего в сентябре 67 школ Рязани примут 62 тысячи детей. Учреждения образования прошли приемку межведомственной комиссией и готовы к 1 сентября.