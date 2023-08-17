Пособия на ребенка будут выплачивать вне зависимости от улучшения матположения

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от улучшения материального положения. Об этом сообщалось на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации… обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие», — указано в перечне поручений.

Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2023 года. Ответственным назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.