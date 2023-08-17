Пользователи Госуслуг смогут получить сведения о начисленных налогах

Уже осенью 2023 года уведомления о начисленных налогах можно будет получить в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом сообщили РЗН. инфо в Управлении федеральной налоговой службы по Рязанской области.

Речь идет о налоге на имущество, землю, транспорт и налоге на доходы, если он еще не удержан.

До недавнего времени эти сведения направлялись владельцу имущества на бумажном носителе по почте или через личный кабинет налогоплательщика. На портале Госуслуг отображалась только налоговая задолженность после истечения срока уплаты.

Для получения уведомления на уплату имущественных налогов в личном кабинете портала Госуслуг необходимо официально разрешить это сделать фискальным органам. Согласие подписывается электронной подписью, которая формируется с помощью приложения « Госключ ».

Уведомления будут направляться гражданам, начиная с 10 сентября. Всем собственникам имущества сведения поступят не позднее 30 дней до срока уплаты, то есть до 1 декабря 2023 года. Через портал Госуслуг также можно будет без комиссии оплачивать имущественные налоги.