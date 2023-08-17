На российский рынок вернется чай «Беседа»
На российский рынок вернется чай «Беседа». Об этом сообщила
По информации источника, Объединенная чайная компания, выкупившая производственные мощности бывшей чайной фабрики Unilever, приобрела бренд «Беседа».
Как рассказал гендиректор и совладелец компании Александр Конов, торговую марку перезапустят на федеральном уровне. Чай начали производить в Санкт-Петербурге. В продажу он поступит в сентября, а продаваться он будет в средней ценовой категории.
Изначально под брендом «Беседа» будут выпускать черный чай в пакетиках. Постепенно ассортимент расширят.
По мнению исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, выпуском «Беседы» Объединенная чайная компания попытается занять нишу Lipton.