На даче у рязанской правозащитницы прошел обыск

На даче у рязанской правозащитницы Софии Ивановой* прошел обыск. Об этом сообщил
Полиция пришла утром четверга, 17 августа.
«Ордер на обыск показали, а постановление, необходимое для этого — нет. Проверили документы, посмотрели банки с соленьями-грибами. Но кверху дном ничего не переворачивали, все прошло довольно корректно. Технику не изымали», — сообщил изданию источник.
После этого Софию Иванову* отвезли в Рязань на допрос. Вместе с ней поехал ее муж, правозащитник Александр Бехтольд. Отмечается, что его отпустили после нескольких вопросов. По данным на 12:38, Иванова* находилась в отделении.
София Иванова — педагог, председатель рязанского отделения Движения «Голос"**.
*выполняет функции иностранного агента
**незарегистрированная общественная организация, выполняющая функции иностранного агента