Кравцов: в российских колледжах будут готовить операторов беспилотников
В российских колледжах будут готовить операторов беспилотников. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы буквально вот только утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии. В него вошли 5 110 наименований. В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее», — заявил Кравцов.