Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
28°
Птн, 18
30°
Сбт, 19
28°
ЦБ USD 93.75 -2.95 18/08
ЦБ EUR 102.18 -3.48 18/08
Нал. USD 91.17 / 94.8 17/08 16:13
Нал. EUR 99.5 / 101.8 17/08 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
3 часа назад
535
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
5 411
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
9 528
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
16 737
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Кравцов: в российских колледжах будут готовить операторов беспилотников

В российских колледжах будут готовить операторов беспилотников. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы буквально вот только утвердили перечень профессий рабочих, должностей и служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятии. В него вошли 5 110 наименований. В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограмм и менее», — заявил Кравцов.