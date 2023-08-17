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Догазификацию Рязанской области обсудили на заседании регионального штаба

В четверг, 17 августа, в Рязанской области состоялось заседание регионального штаба по газификации. В мероприятии участвовали заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин и вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

В частности, стороны обсудили реализацию Программы развития газоснабжения и газификации Рязанской области на 2021-2025 гг. и ход догазификации в регионе.

Также Олег Ляпустин принял участие в подключении дома в селе Вышетравино Рязанского района к газовым сетям и подомовом обходе населенного пункта, в ходе которого газовики и представители исполнительной власти рассказали жителям о критериях догазификации, о необходимых для участия в ней документах, о преимуществах природного сетевого газа, и о региональных мерах социальной поддержки при газификации жилья.

В общей сложности в Рязанской области принято около 7,7 тысячи заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, 6,3 тысячи из которых исполнены, а в 3,3 тысячи домовладений пользуются сетевым природным топливом.

«С учетом очень высокого уровня газификации Рязанской области догазификация является отличной возможностью для тех жителей региона, которые еще не провели газ в дома, сделать это быстро и с минимальными затратами. Кроме того, видим интерес к догазификации и со стороны социальных учреждений, а один договор по данному направлению уже исполнили: создана возможность подачи газа в фельдшерско-акушерский пункт с. Паники Сараевского района», — отметил Олег Ляпустин.