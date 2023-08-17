Депутаты предложили ввести бесплатный проезд в транспорте для детей участников СВО

В Госдуму внесли законопроект, по которому дети участников СВО до 16 лет смогут бесплатно пользоваться транспортом. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

В документе идет речь о детях мобилизованных, добровольцев, контрактников, которые погибли или получили увечье.

Отмечается, что кабмин составил на проект отрицательный отзыв в связи с тем, что этот вопрос и так регулируется действующими законами. Региона вправе сами вводить такие льготы на проезд.