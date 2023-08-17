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Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и накопительным счетам

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и накопительным счетам.

Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 9,47% - 11,95% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Диапазон ставок по накопительным счетам теперь составляет:

  • по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток — 0,01 — 8,5% годовых.
  • по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток — 0,01 — 11,5%* годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* 11,5% — ставка в рамках акции «Клиент NTP» (NTP — new to product), в которой может участвовать новый клиент, у которого отсутствуют открытые или закрытые в Банке Уралсиб срочные вклады и накопительные счета в любой валюте на дату открытия счета. Для таких клиентов максимальная сумма счета для начисления указанных процентов 1 500 000 руб. (включительно). На сумму свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по базовой ставке. В период проведения акции повышенная процентная ставка устанавливается только по одному накопительному счету «На каждый день», открытому участнику акции. Последующие накопительные счета открываются участнику акции в соответствии со стандартными тарифами банка. Подробнее об акции.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+" (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1334 банкомата и 283 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.