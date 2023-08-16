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В Совфеде предлагают запретить публиковать видео атак дронов

Сенаторы разработали проект, по которому запрещается публиковать в СМИ и интернете фотографии и видео мест обстрела, атак дронов и других военных сведений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишас.

Сенаторы считают, что в первый раз за публикацию нужно наказывать штрафом размером от 30 до 500 тысяч рублей, во второй раз — лишением свободы до трех лет.

«Законопроектом предлагается запретить распространение в сообщениях и материалах СМИ, в интернете фото- или видеоматериалов, содержащих данные о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, о военной инфраструктуре, критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений. Также предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета», — сказал сенатор.

Клишиас пояснил, что исключение составляют те публикации, которые сделало Минобороны.

По мнению сенатора, законопроект необходимо ввести из-за того, что публикуемые сведения используют противники для корректировки координат ведения боевых действий.