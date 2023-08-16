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В Санкт-Петербурге мундепа обвинили в развращении ребенка

В Санкт-Петербурге муниципального депутата округа Ржевка Игоря Губайдулина обвинили в развращении ребенка. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

По информации следствия, Губайдулин совершил развратные действия с мальчиком 2011 года рождения. Он вступал с ним в переписку через мессенджер, «обсуждая то, что обсуждать с несовершеннолетними не стоит», и обменивался эротическими фото.

В объединенной пресс-службе судов города отметили, что в телефоне депутата нашли фотографию обнаженного мальчика.

Политика отправили в СИЗО до 11 октября.