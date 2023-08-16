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В Санкт-Петербурге енот прокусил ухо семилетней девочке в контактном зоопарке

В Санкт-Петербурге енот прокусил ухо семилетней девочке. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в контактном зоопарке в Спасском переулке. По словам матери пострадавшей, она привела двух дочек в заведение, чтобы отметить день рождения старшего ребенка. Как рассказала женщина, еноты были уже заведенные: пока мать с дочками ждали снаружи, в помещении раздался громкий шум. Предположительно, упало зеркало. В течение пяти минут звери визжали, их успокаивали сотрудники. После этого посетителей впустили внутрь.

Младшая девочка начала тискать животное и фотографироваться с ним. В этот момент енот укусил ее. Школьницу увезли в больницу. Там у нее диагностировали укушенную рану ушной раковины. Ей сделали укол от бешенства, хотя, по словам сотрудников зоопарка, животное было привито.

Как рассказала мать ребенка, представители зоопарка не извинились перед ними и не вернули деньги.

Петербургская прокуратура начала проверку. Мать девочки решила написать заявление в полицию.